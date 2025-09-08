Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии

Встреча завершилась со счетом 3:1

ХИМКИ /Московская область/, 8 сентября. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) со счетом 3:1 обыграла команду Саудовской Аравии (футболисты не старше 23 лет) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Родина" в Химках.

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Константин Дорофеев (14-я минута), Матвей Бардачев (42) и Игорь Дмитриев (76). У команды Саудовской Аравии отличился Мешари Аль-Немер (81).

5 сентября команды провели первый товарищеский матч на том же стадионе. Встреча завершилась победой команды Саудовской Аравии со счетом 2:1. Ранее молодежная сборная России проводила домашний матч 16 ноября 2021 года в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы - 2023. Тогда российские футболисты обыграли команду Испании со счетом 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.