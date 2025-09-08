Фотограф футбольного клуба "Спартак" умер на 41-м году жизни

Причины смерти не уточняются

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Фотограф московского футбольного клуба "Спартак" Александр Ступников умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Причины смерти не сообщаются.

"Саша скоропостижно скончался у себя дома на 41-м году жизни. Он собирался на работу - на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности", - говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

8 сентября "Спартак" на "Лукойл-Арене" проведет товарищеский матч с белорусским клубом "Витебск". Встреча начнется в 19:30 мск.