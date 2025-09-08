Ранее команду возглавлял Эрик тен Хаг

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Датчанин Каспер Юльманн назначен главным тренером германского футбольного клуба "Байер". Об этом сообщает пресс-служба "Байера".

Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

1 сентября "Байер" отправил в отставку нидерландца Эрика тен Хага, который возглавил команду в мае 2025 года. В матче первого тура чемпионата Германии "Байер" проиграл "Хоффенхайму" (1:2), а затем сыграл вничью с "Вердером" (3:3), ведя со счетом 3:1 и имея численное преимущество.

С октября 2022 года "Байером" руководил испанец Хаби Алонсо, который покинул клуб по окончании сезона-2024/25 и возглавил испанский "Реал". Вместе с Алонсо "Байер" впервые стал чемпионом Германии и выиграл кубок страны.

Юльманну 53 года. Его последним местом работы была сборная Дании, которой специалист руководил с 2020 по 2024 год. Датские футболисты дошли до полуфинала чемпионата Европы в 2021 году. Ранее Юльманн тренировал датские "Норшелланн" и "Люнгбю", а также германский "Майнц".