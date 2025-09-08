В Суперлиге считают успешным возвращение к 2 таймам по 20 минут в российском футзале

С сезона-2009/2010 по сезон-2022/2023 в качестве эксперимента продолжительность российских футзальных матчей составляла 50 минут (2 тайма по 25 минут), с сезона-2023/2024 было принято решение вернуться к 40 минутам чистого игрового времени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Переход к 20-минутному тайму от 25-минутного в российском футзале оказался успешной и правильной мерой, поскольку игра стала динамичнее, а игроки меньше устают и травмируются. Такое мнение на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС высказал президент Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) "Суперлига" Григорий Иванов.

С сезона-2009/2010 по сезон-2022/2023 с согласия Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве эксперимента продолжительность российских футзальных матчей составляла 50 минут (2 тайма по 25 минут). Начиная с сезона-2023/2024 было принято решение вновь вернуться к 40 минутам чистого игрового времени (2 тайма по 20 минут).

"Мы решили проводить два тайма по 25 минут, потому что команд было не так много и времени хватало. Когда у нас увеличилось количество клубов и мы стали играть два дня подряд, футболистам стало тяжело, в УЕФА [Союзе европейских футбольных ассоциаций] и ФИФА не прижился наш опыт, и мы решили вернуться [к 2 таймам по 20 минут]. Сейчас ребята не так устают, травм и нагрузки на игроков стало меньше, очень тяжело было играть, все тренеры жаловались, поэтому мы пошли навстречу, и сейчас все вроде как довольны", - сказал Иванов.

Он также рассказал, что на данный момент на вступление в Суперлигу претендуют много клубов, состав участников соревнования будет постепенно расширяться.

Сезон-2025/2026 Бетсити - Суперлиги по футзалу стартовал 22 августа. Чемпионский титул защищает "Ухта".