В новом сезоне Суперлиги будет увеличено количество трансляций на платформах партнера ассоциации "Триколор"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Прямые телетрансляции матчей Бетсити - Суперлиги по футзалу на федеральном канале сопоставимы по рейтингам с баскетболом, волейболом и гандболом. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заявил медиадиректор Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) "Суперлига" Валерий Чумаченко.

"Понятно, что большой футбол далеко по вниманию впереди [футзала], но нам есть от чего оттолкнуться. Сейчас мы совершенно точно в одной смотрибельной парадигме с зальными видами спорта: раньше это были гандбол и волейбол, а теперь стал и баскетбол. Об этом нам сообщили продюсеры "Матч ТВ" на встрече, они сказали, что рейтинги у нас одинаковые. Эта история нам очень понравилась", - сказал Чумаченко.

Он добавил, что в новом сезоне Суперлиги будет увеличено количество трансляций на платформах партнера ассоциации "Триколор", также в эфир будет выходить программа "Футзал в лицах" о людях, работающих в мини-футбольных клубах России. Ведущим программы будет Александр Кузмак.

Сезон-2025/2026 Бетсити - Суперлиги по футзалу стартовал 22 августа. Чемпионский титул защищает "Ухта".