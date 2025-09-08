Футболисты юношеской команды России обыграли сверстников из КНДР со счетом 1:0

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Футболисты юношеской команды КНДР (до 17 лет) владели инициативой в матче против сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Станислав Коротаев.

Ранее юношеская сборная России со счетом 1:0 обыграла сверстников из КНДР. Встреча прошла в Хабаровске.

"Мы понимали, что будет очень тяжело, настраивали на это ребят. Видно было, что в первом тайме ничего не получалось, не могли разбежаться. Во втором тайме вышли чуть более бодро. Соперник владел игровой инициативой, создал немало опасных моментов. Пока нам сложно играть в том темпе, в котором нам предлагают. Давление и прессинг, которые они оказывают уже не на юношеском уровне, команда очень мобильная. Видно, что они основательно готовятся к финальной части чемпионата мира, куда они отобрались", - сказал Коротаев.

"Во втором тайме шла жесткая борьба, в которой мы не уступали. В обороне позволили создавать у своих ворот моменты, лучше нужно было играть на подступах. Я доволен ребятами, они молодцы, проявили характер и мастерство в непростых матчах", - добавил специалист.

Команды провели второй товарищеский матч. 5 сентября россияне одержали победу со счетом 3:0.