Мирзиёев и Инфантино договорились открыть в Ташкенте региональный офис ФИФА для стран ЦА

В понедельник состоялась встреча президента Узбекистана и главы ФИФА

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино договорились открыть в Ташкенте региональный офис организации для стран Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

По ее данным, в понедельник состоялась встреча Мирзиёева и Инфантино, на которой стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения партнерства, прежде всего в области дальнейшей трансформации системы организации и управления футболом, содействия в раскрытии молодых талантов, подготовке на международном уровне тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов.

"Достигнута договоренность об открытии в Ташкенте регионального офиса ФИФА для стран Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в завершение встречи "за личный вклад в развитие и продвижение узбекского футбола на международной арене президент Узбекистана вручил главе ФИФА Джанни Инфантино высокую государственную награду - орден "Дустлик" ("Дружбы" - прим. ТАСС)", - добавили в пресс-службе.