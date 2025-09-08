СКА потерпел второе поражение подряд на старте сезона КХЛ

Петербуржцы проиграли "Торпедо" в овертайме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 в овертайме обыграло санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Соколов (7-я минута), Владислав Фирстов (31) и Егор Виноградов (65). У проигравших отличились Николай Голдобин (22), Сергей Плотников (51).

На 18-й минуте дисциплинарным удалением до конца игры за неспортивное поведение был наказан канадский нападающий СКА Джозеф Бландизи, который проводил первый матч в КХЛ. Команда главного тренера СКА Игоря Ларионова впервые сыграла против "Торпедо". Специалист руководил коллективом из Нижнего Новгорода с 2022 года до конца прошлого сезона.

"Торпедо" провело второй матч в текущем чемпионате и одержало вторую победу. СКА в первой встрече уступил "Шанхай Дрэгонс" (4:7).

В следующем матче 12 сентября "Торпедо" примет тольяттинскую "Ладу", СКА проведет домашнюю встречу с челябинским "Трактором" 11 сентября.

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" обыграл магнитогорский "Металлург" (3:2 в овертайме), тольяттинская "Лада" победила екатеринбургский "Автомобилист" (4:3), владивостокский "Адмирал" в серии буллитов переиграл "Шанхай Дрэгонс" (4:3).