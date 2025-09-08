"Факел" вышел в лидеры таблицы Первой лиги

Воронежцы обыграли тульский "Арсенал" в матче девятого тура и опередили "Урал" в турнирной таблице

ВОРОНЕЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Футболисты воронежского "Факела" со счетом 1:0 обыграли тульский "Арсенал" в матче девятого тура Лиги Пари (Первой лиги) и вышли на первое место в турнирной таблице. Встреча прошла в Воронеже.

Мяч на 50-й минуте забил Юрий Журавлев. На 69-й минуте за две желтые карточки с поля был удален футболист "Факела" Абдулла Багамаев.

"Факел" набрал 22 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. Команда из Воронежа обогнала екатеринбургский "Урал" (20 очков), который в девятом туре сыграл вничью с нижнекамским "Нефтехимиком" (1:1). Третье место с 20 очками занимает костромской "Спартак", победивший саратовский "Сокол" (2:1).

Четвертую строчку занимает "Камаз" из Набережных Челнов (18 очков).

Две лучшие команды по итогам чемпионата Первой лиги получат право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Клубы, которые займут третье и четвертое места, примут участие в стыковых матчах за право выступить в элитном дивизионе в сезоне-2026/27.