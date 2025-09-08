Победный гол на 1-й добавленной минуте забил Сандро Тонали

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная Италии со счетом 5:4 обыграла команду Израиля в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла в венгерском Дебрецене.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мойзе Кин (40-я и 54-я минуты), Маттео Политано (59), Джакомо Распадори (81) и Сандро Тонали (90+1). У проигравших отличился Дор Перец (52, 90). На 16-й минуте полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли отправил мяч в свои ворота, на 87-й минуте автогол забил Алессандро Бастони.

Сборная Италии после четырех матчей набрала девять очков и вышла на второе место в турнирной таблице группы I. Команда Израиля с девятью очками в пяти играх располагается на 3-й строчке. Первое место в группе занимают норвежцы, имеющие в активе 12 очков после четырех встреч.

В следующем туре сборная Италии на выезде сыграет с эстонцами, команда Израиля в гостях встретится с норвежцами. Матчи пройдут 11 октября.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.