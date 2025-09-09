Спортсменка на турнире среди мужчин набрала 2 очка в первых пяти партиях

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина достойно играет против мужчин на турнире Grand Swiss. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Горячкина набрала 2 очка в пяти партиях на турнире.

"Саша смогла выиграть партию в четвертом туре, и, несмотря на поражения в двух других партиях, смотрится достойно, - сказал Смагин. - Соперники пытаются загнать ее в те позиции, которые ей неудобны, однако сделать это не так просто. Когда это не получается, она уверенно держится. Впереди еще шесть туров, посмотрим, сколько очков она по итогу наберет".

Турнир Grand Swiss проходит в Самарканде с 4 по 15 сентября. По его итогам два лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.