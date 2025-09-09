Фигурист отметил сейв вратаря в серии пенальти против испанцев на чемпионате мира 2018 года

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров из всех российских футболистов помнит только Игоря Акинфеева. Об этом он рассказал ТАСС.

"Есть Игорь Акинфеев - действительно запоминающийся игрок, который сотворил чудо своей ногой, отбил пенальти от испанцев (в серии пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года - прим. ТАСС). Вот это запоминается. Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются", - сказал Костомаров.

Акинфееву 39 лет, он всю карьеру выступает за ЦСКА (с 2003 года). Является обладателем Кубка УЕФА (2005), шестикратным чемпионом России, восьмикратным победителем Кубка и Суперкубка России. Акинфеев 11 раз был удостоен приза "Вратарь года" имени Льва Яшина (по версии журнала "Огонек").

В составе сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год. Является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира в России 2018 года.