ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) находится в контакте с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) и независимым легкоатлетическим органом Athletics Integrity Unit (AIU) по вопросу возвращения россиян на мировые соревнования. Об этом в интервью ТАСС в студии Минспорта на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал председатель ПСБ, председатель ВФЛА и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Петр Фрадков.

"Это комплексный вопрос, - сказал Фрадков, отвечая на вопрос об общении с World Athletics. - Короткий ответ - да, есть. Мы находимся в контакте с двумя организациями: с самой World Athletics и с рабочим органом, который называется AIU. Это орган, который, формально не входя в World Athletics, мониторит процесс нашего восстановления, исходя из наложенных ограничений. У нас хороший контакт и отлаженное взаимодействие. Всероссийская федерации легкой атлетики была восстановлена недавно".

"По тем ограничениям, которые были введены еще в 2015 году, по так называемым антидопинговым кейсам, сейчас работает мониторинговая группа, - продолжил собеседник агентства. - В следующем году она должна эту работу завершить. В этой части не вижу никаких проблем. За прошедшие годы выстроена очень хорошая система мониторинга по антидопингу, по соблюдению всех необходимых условий и рекомендаций. Буквально недавно нами был пройден международный аудит. Радует, что отчет максимально положительный, каких-то проблем не выявлено. С другой стороны, Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России ведется работа по восстановлению участия в международных соревнованиях в части ограничений по другим основаниям. Эта работа также ведется в контакте с международной федерацией. Обсуждаются разные варианты, но главное - процесс идет. То есть, тут не безвоздушное пространство".

Фрадков рассказал, что ведет переписку с президентом World Athletics Себастьяном Коу. "На сегодняшний день у нас выстроен рабочий диалог прежде всего с управленческой командой и менеджментом международной федерации, - отметил глава ВФЛА. - Мы также находимся на связи с отдельными членами совета World Athletics. Что касается господина Коу, то наше общение пока в основном проходит в формате переписки".

Фрадков был избран на пост председателя ВФЛА 23 ноября 2024 года. Российские легкоатлеты с 2022 года лишены возможности выступать на соревнованиях World Athletics даже в нейтральном статусе.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 11 сентября.