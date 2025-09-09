Председатель ВФЛА отметил, что для этого спортсменам необходимо показывать высокие результаты и активно использовать соцсети для своего продвижения

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Результаты, продвижение и качественные трансляции необходимы для популяризации российских легкоатлетов. Такое мнение в интервью ТАСС в студии Минспорта на прошедшем Восточном экономическом форуме высказал председатель ПСБ, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Петр Фрадков.

"Во времена Советского Союза и в начале 2000-х годов они (легкоатлеты - прим. ТАСС) были популярны, - сказал Фрадков. - Когда спортсмены показывают результат, всегда хочется смотреть, особенно если есть интрига. Есть несколько факторов, которые должны привести к повышению популярности. Основное - это освещение мероприятий в медиа".

"По этому направлению мы работаем с коллегами, в том числе с телевидением, - продолжил председатель ВФЛА. - У нас хорошие отношения с "Матч ТВ" и другими федеральными каналами. Зрителю должно быть интересно, и мы в этом направлении достаточно неплохо продвинулись. Недавно в Казани прошел чемпионат России, и многие высоко оценили уровень проведения. Впервые за многие годы. Это также отмечается достаточно высокими рейтингами по трансляциям. Ниже, чем футбол, но у нас и роботы бегали, и в общем была хорошая качественная картинка. Даже по рейтингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) мы вошли в пятерку лучших национальных мероприятий мира. Если не в четверку. Это радует".

Результаты

Фрадков отметил, что еще одним важным фактором популяризации спортсменов являются высокие результаты.

"Второй фактор - результаты, - сказал глава ВФЛА. - Когда есть соревновательность, когда есть понимание, что может быть побит рекорд России, а уж тем более рекорды мира, - это не может не привлекать внимания. И в этом смысле нам есть чем гордиться. Некоторые наши ребята, лидеры сборной, показывают первый, второй, третий результаты сезона".

"Например, Данил Лысенко со своим [прыжком на] 2,35 м. Это лучший показатель прыжков в высоту среди мужчин в мире. [Прыгунья с шестом] Полина Кнороз с результатом 4,86 м, если не ошибаюсь. Это второй результат в мире, - отметил Фрадков. - [Прыгунья в высоту] Мария Качанова с двумя метрами. Это третий результат мира. Есть, на что посмотреть".

Соцсети

По словам председателя ВФЛА, немаловажным также является использование современных медиатехнологий, включая социальные сети.

"Ну и третий фактор - узнаваемость самих спортсменов, работа с социальными сетями, - сказал Фрадков. - Мы этим занимаемся. Мы выбрали среди лидеров сборных ребят - харизматичных, общительных. Помимо того, что они просто хорошие спортсмены, они вызывают интерес и с человеческой стороны".

"Используя современные подходы и технологии, мы работаем над их позиционированием как амбассадоров. Все это повышает интерес к легкой атлетике. Уже сейчас точно могу сказать, что зрителей на трибунах стало больше", - заключил председатель ВФЛА.

Фрадков был избран на пост председателя ВФЛА 23 ноября 2024 года. Российские легкоатлеты с 2022 года лишены возможности выступать на соревнованиях World Athletics даже в нейтральном статусе.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 11 сентября.