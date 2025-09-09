Футболист "Атланты" отметил, что рекорд российского хоккеиста много обсуждался в США

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Рекорд капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина много обсуждался в США, полузащитнику "Атланты" Алексею Миранчуку задавали про него вопросы. Об этом Миранчук рассказал ТАСС.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов.

"Я с Сашей Овечкиным не виделся. Но про его рекорд шумело везде. Очевидно, что такая реакция должна быть, потому что такое событие, такой игрок, - сказал Миранчук. - Очень много говорили. Я рад, что мог сказать, что это человек из моей страны".

"Конечно, меня спрашивали о нем. Такое событие все-таки. Люди в США спортивные, любят все виды спорта, хоккей. Конечно, разговаривали", - добавил он.