Встреча национальных команд пройдет 9 сентября в Лондоне

БЕЛГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Футбольный союз Сербии призвал болельщиков национальной команды избегать провокаций и стычек на домашней игре отбора к чемпионату мира 2026 года со сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Матч сборных Сербии и Англии пройдет 9 сентября в Лондоне.

"Прежде всего потому, что Футбольная ассоциация Сербии находится под пристальным вниманием Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), а также в связи с историей различных инцидентов, которые сделали нас объектом дисциплинарных мер, мы призываем болельщиков показать миру образ, который заставит нас всех гордиться", - говорится в обращении.

По оценке Футбольного союза Сербии, организация с 2021 года была оштрафована более чем на €703 тыс. за различные запрещенные предметы, оскорбления и дискриминацию на трибунах во время матчей национальной команды.

"Сборная - наша гордость, она, безусловно, заслуживает поддержки, подходящей для этих важных матчей. Мы хотели бы подчеркнуть важность и необходимость правильного поведения, которое способствует созданию позитивной атмосферы на стадионе. Поэтому давайте будем едины в нашей любви к футболу, поддержим нашу сборную в правильном направлении, проявим уважение к сопернику и национальному гимну своей страны. Пусть матч с Англией будет праздником спорта и уважения среди соперников и наций", - заключается в заявлении организации.

Сборная Сербии занимает второе место в турнирной таблице группы K, набрав 7 очков в 3 матчах. Команда Англии лидирует в группе, имея в активе 12 очков в 4 матчах.