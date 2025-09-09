Чесноков считает, что Даниил Медведев не сможет исправить положение в текущем сезоне

Россиянин опустился на 18-ю строчку в рейтинге ATP

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российской теннисист Даниил Медведев не сможет в текущем сезоне вернуться на прежний уровень. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 18-е место. На прошедшем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США россиянин проиграл в первом круге. Ранее французский тренер Жиль Сервара объявил о прекращении сотрудничества с Медведевым.

"Медведев в этом сезоне провалил все, что можно было. Практически на каждом турнире он вылетал после первого или второго матча. Сейчас он сменил тренера, но я не думаю, что в этом сезоне уже можно спасти ситуацию", - сказал Чесноков.

Медведеву 29 лет, в 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.