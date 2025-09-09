В китайском клубе назвали себя главной командой Санкт-Петербурга

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Шанхай Дрэгонс" предложил болельщикам, пришедшим на матч, обменять атрибутику с эмблемой и цветами санкт-петербургского СКА на шарф китайской команды. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

С сезона-2025/26 "Шанхай Дрэгонс", ранее называвшийся "Куньлунь Ред Стар", после переезда из подмосковных Мытищ выступает в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене".

"Приходи на хоккей, дорогой друг, на "СКА-Арену", на домашний матч "Шанхай Дрэгонс". Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что акция действует на домашних матчах "Шанхая" в сентябре. В первом матче сезона китайская команда обыграла СКА на "СКА-Арене" со счетом 7:4.