Спортсмены из 10 стран стали призерами международных турниров в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из 10 стран стали призерами международных турниров, прошедших в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Мужская команда России стала победителем турнира по керлингу, женская команда керлингисток стала серебряным призером, уступив в финале команде Турции. Российские гребцы стали победителями общего командного зачета в соревнованиях по прибрежной гребле и гребле-индор.

В турнире по мас-рестлингу победу одержала команда "Нижний Бестях", за которую выступали спортсмены из России, Замбии, Монголии и Сирии. Соревнования по серфингу, прошедшие на острове Кунашир, выиграла команда из России и Бразилии.

Впервые в рамках ВЭФ прошел турнир по адаптивному спорту. Команда "Гвардия" из Московской области выиграла соревнования по следж-хоккею, в финале со счетом 3:0 обыграв команду Самарской области.

Х Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.