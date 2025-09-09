Церемония состоится 22 сентября

МАДРИД, 9 сентября. /ТАСС/. Представители испанского футбольного клуба "Реал" могут пропустить церемонию вручения "Золотого мяча". Об этом сообщает газета Marca.

По информации источника, представители французского журнала France Football провели встречу с представителями "Реала", однако она не увенчалась успехом. В прошлом году представители "Реала" не прибыли на церемонию вручения, как сообщило агентство Франс Пресс, решение было принято, поскольку обладателем награды должен был стать не игрок мадридской команды. В 2024 году обладателем "Золотого мяча" стал испанский полузащитник английского "Манчестер Сити" Родри.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 22 сентября в Париже. В текущем году на награду из футболистов "Реала" претендуют англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе и бразилец Винисиус Жуниор.