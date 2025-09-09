Бывший главный тренер "Спартака" Тедеско возглавил футбольный клуб "Фенербахче"

Стороны заключили двухлетнее соглашение

СТАМБУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Итальянец Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера турецкого футбольного клуба "Фенербахче". Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Соглашение с Тедеско рассчитано на два года. 29 августа Фенербахче" расторг контракт с двукратным победителем Лиги чемпионов в качестве главного тренера португальцем Жозе Моуринью, который возглавлял клуб с июня 2024 года.

Тедеско 39 лет, последним местом работы специалиста была сборная Бельгии, которую он тренировал с 2023 по 2025 год. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский "Спартак", с которым занял второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21. По ходу карьеры специалист также тренировал германские "Эрцгебирге", "Шальке" и "Лейпциг", который под руководством итальянца в сезоне-2021/22 впервые в истории стал обладателем Кубка Германии.