С 19 по 21 сентября состоятся квалификационные соревнования на Олимпийские игры

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Сборы национальной команды России по фигурному катанию пройдут в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"С 9 сентября в Красноярске будут временно ограничены движение и парковка транспорта в районе ледового дворца "Кристалл-Арена". Это связано с проведением учебно-тренировочного сбора сборной команды России по фигурному катанию на коньках. Ограничения продлятся с 9 по 17 сентября", - говорится в заявлении.

Квалификационные соревнования на Олимпийские игры пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.