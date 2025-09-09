МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минское "Динамо" в гостях со счетом 3:0 обыграло московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".
В составе победителей шайбы забросили Сергей Кузнецов (9-я минута), Алекс Лимож (10), Сэм Энэс (29).
Красно-белые потерпели первое поражение в текущем сезоне, в первом матче нового регулярного чемпионата подопечные Алексея Жамнова со счетом 4:3 дома победили "Сочи". Для минчан матч со "Спартаком" стал первым в сезоне-2025/26.
В следующем матче "Спартак" примет череповецкую "Северсталь" 11 сентября, "Динамо" в этот же день на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".
В другом матче игрового дня ярославский "Локомотив" дома со счетом 4:1 переиграл череповецкую "Северсталь".
