Красно-белые потерпели первое поражение в сезоне

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минское "Динамо" в гостях со счетом 3:0 обыграло московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Сергей Кузнецов (9-я минута), Алекс Лимож (10), Сэм Энэс (29).

Красно-белые потерпели первое поражение в текущем сезоне, в первом матче нового регулярного чемпионата подопечные Алексея Жамнова со счетом 4:3 дома победили "Сочи". Для минчан матч со "Спартаком" стал первым в сезоне-2025/26.

В следующем матче "Спартак" примет череповецкую "Северсталь" 11 сентября, "Динамо" в этот же день на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

В другом матче игрового дня ярославский "Локомотив" дома со счетом 4:1 переиграл череповецкую "Северсталь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 2 1 1 0 0 0 0 0 7-5 4 2 "Локомотив" 2 1 0 1 0 0 0 0 6-2 4 3 "Шанхай Дрэгонс" 2 1 0 0 1 0 0 0 10-8 3 4 ЦСКА 1 1 0 0 0 0 0 0 6-2 2 5 "Динамо" Мн 1 1 0 0 0 0 0 0 3-0 2 6 "Северсталь" 2 1 0 0 0 0 0 1 6-4 2 7 "Лада" 1 1 0 0 0 0 0 0 4-3 2 8 "Спартак" 2 1 0 0 0 0 0 1 4-6 2 9 "Сочи" 2 0 0 1 0 0 0 1 6-6 2 10 СКА 2 0 0 0 0 1 0 1 6-10 1 11 "Динамо" М 2 0 0 0 0 0 0 2 4-9 1