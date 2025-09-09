В стартовом матче регулярного чемпионата "Сочи" уступил "Спартаку" (3:4), а затем в серии буллитов обыграл "Динамо" (3:2)

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Сочи" рассчитывал набрать очки в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной лиги с московским "Спартаком", а не со столичным "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Сочи" Владимир Крикунов.

В стартовом матче регулярного чемпионата "Сочи" уступил "Спартаку" (3:4), а затем в серии буллитов обыграл "Динамо" (3:2), проигрывая после двух периодов с разницей в две шайбы.

"Мы так и думали, но только думали, что не тут возьмем [очки], а со "Спартаком". Молодые помощники убедили, что надо играть в три звена третий период. И вырвали эту победу, хорошая, трудовая победа. Ребята молодцы, слов других нет", - сказал Крикунов.

Главный тренер "Сочи" считает, что КХЛ стоит увеличить время на предсезонную подготовку. "Месяц на подготовку маловато, у нас все таки не НХЛ [Национальная хоккейная лига]. Можно было бы и увеличить предсезонную подготовку дней на 10. Но все были в одинаковых условиях", - отметил Крикунов.

"Сочи" набрал 2 очка и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. В следующем матче команда 12 сентября примет московский ЦСКА.