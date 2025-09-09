Пять голов Холанда помогли норвежцам победить сборную Молдавии в матче отбора на ЧМ

Встреча завершилась со счетом 11:1

ТАСС, 9 сентября. Сборная Норвегии со счетом 11:1 разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Осло.

Пять голов в составе победителей забил Эрлинг Холанд, отличившийся на 11-й, 36-й, 43-й, 52-й и 83-й минутах. Также в составе норвежцев голы забили Феликс Мюре (6), Мартин Эдегор (45+1), Телониус Осгор (67, 76, 78, с пенальти и 90+2). На 74-й минуте мяч в свои ворота забил защитник норвежской команды Лео Эстигор.

Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет группу I, в пяти матчах команда не потеряла ни одного очка. Сборная Молдавии без набранных очков после пяти игр идет на последнем, пятом месте группы. Второе место занимают итальянцы (9 очков; 4 матча), далее идут сборные Израиля (9: 5) и Эстонии (3; 5). В следующем матче норвежцы примут сборную Израиля 11 октября, сборная Молдавии 14 октября на выезде сыграет с эстонцами.

В других матчах игрового дня сборная Азербайджана дома сыграла вничью с украинцами (1:1), команда Армении на своем поле переиграла ирландцев (2:1). Сборная Австрии в гостях победила команду Боснии и Герцеговины (2:1), с таким же счетом французы на своем поле переиграли исландцев. Сборная Албании одержала домашнюю победу над командой Латвии (1:0), португальцы в гостях были сильнее венгров (3:2). Сборная Сербии дома разгромно проиграла англичанам (0:5), матч сборных Кипра и Румынии завершился вничью (2:2).

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.