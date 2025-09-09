Медведев может сыграть за "Амкал", Ари - за "Броук Бойз"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Третий тур "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу возобновится в среду. В этот день пройдет 14 матчей.

Формат Кубка России не изменился с прошлого сезона. В "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России играют на групповой стадии. "Путь регионов" предполагает шесть раундов, на четвертом к турниру подключаются клубы из Первой лиги, в плей-офф "пути регионов" выйдут четыре команды. В этой стадии плей-офф, в отличие от "пути РПЛ", второго шанса нет, после поражения команда покидает турнир.

Третий этап начался 9 сентября, в этот день "Астрахань" на своем поле со счетом 5:2 обыграла "Легион".

10 сентября пройдут матчи "Темп" - "Знамя труда", "Космос" - "Велес", "Волна" - "Тюмень", "Динская" - "Динамо" (Ставрополь), "Зенит" (Пенза) - "Волгарь", "Машук-КМВ" - "Кубань-Холдинг", "Текстильщик" - "Динамо" (Вологда), "Луки-Энергия" - "Череповец", "Фанком-СШ-5" - "Химик", "Кристалл-МЭЗТ" - "Академия футбола".

Клубы Медиалиги продолжают борьбу

Самые яркие матчи этапа пройдут 11 сентября. В этот день команда из Медиалиги "Амкал" примет "Салют" из Белгорода. За "Амкал" может сыграть бывший председатель правления петербургского "Зенита" 70-летний Александр Медведев, которого 23 августа сменил Константин Зырянов.

Матч начнется в 17:00 мск и пройдет на стадионе "Зоркий" в подмосковном Красногорске. Медведев уже провел тренировку с командой. В беседе с ТАСС он отметил, что постарается добиться места в составе. "Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как набираю форму? А я не теряю", - сказал Медведев.

Также в этот день другая команда Медиалиги "Броук Бойз" встретится с подмосковным "Сатурном". За медийную команду могут сыграть чемпионы России Федор Смолов, который уже участвовал в матче второго этапа, и Ари.

9 сентября президент "Броук Бойз" журналист Дмитрий Егоров сообщил в своих социальных сетях о том, что семь игроков команды отравилось. Также он допустил, что будет просить Российский футбольный союз о переносе встречи. Матч должен пройти в Раменском на стадионе "Сатурн" и начаться в 19:30 мск.

Также в четверг сыграют между собой "Иркутск" и КДВ. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского "Локомотива". Ближайшим преследователем является "Зенит" (5).