Экс-фигурист сборной России Володин получил немецкое гражданство

Спортсмен переехал в Германию в 2022 году

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Чемпион Европы в парном катании фигурист Никита Володин получил гражданство Германии. Об этом сообщает пресс-служба Германского союза фигурного катания.

Володин переехал в Германию в 2022 году, встав в пару с немецкой фигуристкой Минервой Фабьен Хазе. 26-летний спортсмен успешно сдал экзамен на знание немецкого языка и сможет представлять страну на Олимпийских играх 2026 года.

"Для меня лично получение гражданства очень многое значит. Теперь у меня есть вторая родина, и мы сможем представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх", - сказал Володин.

Володину 26 лет, вместе с Хазе он завоевала золотые медали чемпионата Европы 2025 года, а также стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Дважды пара становилась победителями финала Гран-при Международного союза конькобежцев.

Свою карьеру Володин начал в 2014 году в Санкт-Петербурге, в качестве российского фигуриста представлял страну на юношеских Олимпийских играх 2016 года, став бронзовым призером турнира. В 2018 году в паре с Аминой Атахановой он выиграл золото юниорского чемпионата России.