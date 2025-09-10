Российские фигуристы выступят с прокатами 27-28 сентября в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что в этот раз ее не пригласят комментировать контрольные прокаты российских фигуристов. Об этом она сообщила ТАСС.

Многолетний партнер Тарасовой по комментаторской работе на фигурном катании на "Первом канале" Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет, это произошло 5 августа.

"Сашу заменить некем. Меня не позовут", - сказала Тарасова.

Тарасова комментировала соревнования по фигурному катанию с 2006 года, на "Первом канале" - с 2015 года. Контрольные прокаты российских фигуристов пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.