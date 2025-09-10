Форвард пропустил сбор национальной команды в сентябре

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов будет вызван в сборную России в случае хорошей игры за свой клуб. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Все зависит от Федора. Будет хорошо выглядеть, будет приезжать", - сказал Карпин.

Чалов пропустил сбор в сентябре. Сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила катарцев (4:1). В октябре команда проведет матчи со сборными Ирана и Боливии, в ноябре - с командами Перу и Чили. Все встречи пройдут в России.