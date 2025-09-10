Команда проиграла сборной Боливии в заключительном матче отборочного турнира на чемпионат мира

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная Бразилии проиграла команде Боливии со счетом 0:1 в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу.

Единственный гол с пенальти на четвертой добавленной к первому тайму минуте забил Мигель Терсерос.

Сборная Бразилии потерпела первое поражение под руководством Карло Анчелотти. Итальянец возглавил команду 12 мая, после чего она одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Команда Боливии заняла седьмое место в южноамериканской отборочной группе и попала в стыковые матчи за право сыграть в финальной части чемпионата мира. Сборная Бразилии расположилась на пятой строчке, гарантировав ранее путевку на мундиаль.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.