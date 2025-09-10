Карпин рассказал о разговоре с тренером сборной Катара Лопетеги

Сборная России обыграла катарцев со счетом 4:1 в товарищеском матче

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России Валерию Карпину было приятно увидеться с коллегой из команды Катара Юленом Лопетеги. Об этом Карпин рассказал ТАСС.

В воскресенье сборная России на выезде обыграла команду Катара со счетом 4:1 в товарищеском матче. Карпин и Лопетеги играли за испанские клубы в одно время.

"Переговорили с Лопетеги, особо ничего не обсуждали. Поговорили о том, как работается, все по мелочи. Сказал, что начинает работу в Катаре. Конечно, приятно было с ним встретиться", - сказал Карпин.