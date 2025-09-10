Федерация гребного спорта России предложит Лаврову побыть рулевым в лодке

Глава организации Алексей Свирин отметил, что министр иностранных дел РФ внес огромный вклад в развитие гребного слалома в стране

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) намерена предложить министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову побыть рулевым в лодке на одном из соревнований. Об этом в интервью ТАСС в студии Минспорта на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал президент ФГСР Алексей Свирин.

"Рулевые - это кладезь, как правило, из них получаются очень хорошие тренеры, - сказал Свирин. - Потому что рулевой - это по сути тренер в лодке. Мы предложим это Сергею Викторовичу [Лаврову]. Он активно помогает и сам занимается гребным слаломом. Сейчас есть огромное количество инфраструктурных решений, канал для гребного слалома в Богородском - за это огромное спасибо Сергею Викторовичу Лаврову. И наш третий, братский вид спорта активно развивается. Огромное спасибо можно сказать и [вице-президенту Федерации каноэ России] Сергею Павловичу Папушу, в прошлом году у нас произошло объединение двух федераций. Вместе с Сергеем Викторовичем Лавровым они вывели гребной слалом в нашей стране на высокий спортивный уровень, [наши атлеты] завоевывали медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Низкий поклон им за то, что они делали и продолжают делать".

Лавров являлся председателем попечительского совета Федерации гребного слалома России. 1 декабря состоялось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и Федерации гребного слалома России в Федерацию каноэ России.

