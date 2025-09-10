Глава Всероссийской федерации легкой атлетики отметил разные подходы к данному вопросу у международных организаций

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) верит в положительный результат в вопросе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом в интервью ТАСС в студии Минспорта на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал председатель ПСБ, председатель ВФЛА и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Петр Фрадков.

Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев ранее заявлял, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России на заседании в сентябре.

"Мне кажется, что в целом понимание возникло, что надо вопросы по допуску наших спортсменов решать положительно, - сказал Фрадков. - Опять-таки, вижу большую разницу подходов от федерации к федерации. Мы это тоже наблюдаем. Нет одинакового подхода. Где-то больше политизирован вопрос, где-то - меньше. Что касается легкой атлетики, мы в хорошем смысле не обращаем на это внимания. Какой смысл сравнивать себя? Надо заниматься со своими визави, и мы это делаем".

Фрадков был избран на пост председателя ВФЛА 23 ноября 2024 года. Российские легкоатлеты с 2022 года лишены возможности выступать на соревнованиях World Athletics даже в нейтральном статусе.

