Российская команда сыграет против сборных Ирана, Боливии, Перу и Чили

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Соперники сборной России по футболу в октябре и ноябре являются одними из сильнейших за последнее время. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила катарцев (4:1).

"В октябре и ноябре будут сильные соперники, одни из самых сильных за последнее время. Выше по уровню команд Иордании и Катара", - сказал Карпин.

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии. 12 ноября в Санкт-Петербурге пройдет матч с командой Перу, 15-го - в Сочи с чилийцами. Все матчи пойдут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Иранцы идут 20-ми в рейтинге, сборная России - 35-й, Перу - 42-й, Чили - 57-й, Боливии - 78-й.