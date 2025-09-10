На данный момент спортсмены лишены возможности выступать на соревнованиях Международной ассоциации легкоатлетических федераций даже в нейтральном статусе

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Российские легкоатлеты готовятся к возможному выступлению на летних Олимпийских играх 2028 года. Об этом в интервью ТАСС в студии Минспорта на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал председатель ПСБ, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Петр Фрадков.

Российские легкоатлеты с 2022 года лишены возможности выступать на соревнованиях Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) даже в нейтральном статусе.

"Готовимся, - сказал Фрадков. - Мы понимаем, что то, сейчас формально нет мероприятий под эгидой World Athletics, это ни в коем случае не является основанием для того, чтобы ничего не делать и ждать восстановления. Мы готовимся, как если бы восстановление было сейчас. Чтобы мы смогли на достойном уровне выступить хотя бы в отдельных дисциплинах".

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

