Толкательница ядра Рэйвен Сондерс дисквалифицирована до июня 2027 года из-за пропуска трех отчетов о своем местоположении за год

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало серебряного призера Олимпийских игр в Токио в толкании ядра Рэйвен Сондерс. Об этом сообщает пресс-служба USADA.

29-летняя спортсменка отстранена из-за пропуска трех отчетов о своем местоположении за год. Ранее по этой причине она была дисквалифицирована с августа 2022 года по февраль 2024 года. Новая дисквалификация продлится до июня 2027 года, поскольку нарушение носит повторный характер.

Помимо серебра Олимпиады в Токио, на счету Сондерс серебро юниорского чемпионата мира. После Игр Сондерс заявила, что перенесла операцию на бедре. После этого спортсменка ни разу не попадала в призы на крупных турнирах.