Соревнования пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские флаги могут быть запрещены к проносу на трибуны во время квалификационного турнира на Олимпийские игры среди фигуристов. Об этом ТАСС рассказал член совета Международного союза конькобежцев Александр Кибалко.

Соревнования состоятся с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.

"Не знаю, как будет контролировать ситуацию оргкомитет, но российские флаги во время соревнований могут быть для всех запрещены", - сказал Кибалко.