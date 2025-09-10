Турнир пройдет 13-21 сентября в Загребе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев вошел в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Загребе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

В состав российской команды по вольной борьбе, помимо Садулаева, вошли Муса Мехтиханов (весовая категория до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг).

Садулаеву 29 лет, также он является шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и семикратным победителем чемпионатов России. Садулаев не смог выступить на прошлогоднем чемпионате мира в Румынии - ему было отказано во въезде в аэропорту Бухареста. Визу для участия в чемпионате Европы нынешнего года в Братиславе борец также не получил.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября.