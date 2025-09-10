Ранее двукратный олимпийский чемпион вошел в состав сборной России на турнир

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев до сих пор не получил визу для участия в чемпионате мира в хорватском Загребе, хотя и включен в состав сборной. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Садулаев визу пока не получил. Ждем", - сообщил Мамиашвили.

Ранее пресс-служба Федерации спортивной борьбы России огласила состав сборной по вольной борьбе на чемпионат, который стартует 13 сентября. В нее вошли Садулаев (97 кг), а также Муса Мехтиханов (весовая категория до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг).