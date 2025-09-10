Борец Сидаков пока не получил визу в Хорватию для участия в чемпионате мира

Чемпионат мира по борьбе

Турнир пройдет с 13 по 21 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков еще не получил визу в Хорватию для участия в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее стало известно, что визу также не получил двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.

"Первая часть команды должна вылетать сегодня в ночь, - сообщил Мамиашвили. - В этой группе должен лететь и Заурбек Сидаков. Однако визу он пока еще не получил, ждем".

Сидаков после травмы, полученной на чемпионате Европы, пропустил чемпионат России. Однако в начале августа выиграл контрольную схватку у чемпиона России Имама Ганишова, завоевав право выступить на чемпионате мира.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября.