По мнению тренера, арбитры позволяют сопернику больше, чем петербургской команде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов считает, что арбитры Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предвзято относятся к команде при вбрасываниях. Об этом он рассказал журналистам на открытой тренировке СКА.

"Порой арбитры позволяют сопернику больше, чем нам. Мы выигрываем четыре вбрасывания, но звучит свисток арбитра, и вбрасывание производится по-новому. Мы выигрываем вбрасывания, но шайба попадает в конек судьи и уходит сопернику, арбитр не успевает просто переместиться. Это не оправдание, но так есть. Арбитры должны быть более справедливы. В своей прошлой команде я говорил, что если русский игрок встает на вбрасывание, то ему сделают замечания. Если иностранец, то судьи, не говорящие на английском, не могут им ничего объяснить и прощают", - сказал Ларионов.

После двух матчей СКА набрал одно очко в новом сезоне КХЛ, проиграв в гостях "Шанхай Дрэгонс" (4:7) и "Торпедо" (2:3 в овертайме).

11 сентября СКА сыграет дома с челябинским "Трактором".