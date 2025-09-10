В среду в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что на футболиста завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Футболиста Федора Смолова могли спровоцировать на ситуацию, которая завершилась дракой в кафе. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Это могла быть провокация, - сказала Журова. - Со мной в жизни тоже такое бывало. Сначала пытаются вывести на эмоциях, а потом это все появляется в СМИ. Поэтому здесь для всех сторон важно проведение расследования. Возможны разные варианты. Но если Федор виноват, то должен понести ответственность по закону".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку. В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.