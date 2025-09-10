На футболиста завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Футболиста Федора Смолова после драки в кафе нужно обязать читать лекции о моральном облике спортсмена. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Смолов должен ответить за свой поступок в соответствии с законом, - сказал Свищев. - Насколько мы видим из публичных заявлений, потерпевшая сторона претензий к нему не имеет. Но у меня есть предложение на счет общественной нагрузки в качестве альтернативного или дополнительного взыскания. Федор мог бы в течение определенного времени посещать спортивные школы и проводить общение с молодыми спортсменами, объясняя, как им поступать не нужно, рассказывая бы этические аспекты. Он мог бы стать таким амбассадором кодекса этики российского спорта".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку. В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.