Матч команды с "Леон Сатурном" запланирован на 11 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Количество отравившихся футболистов медиафутбольного клуба "Броук Бойз" перед матчем Фонбет - Кубка России с подмосковным "Леон Сатурном" возросло до 17. Об этом сообщил президент клуба Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале.

"Основная жалоба на утро - сильная слабость, но это уже лучше, чем вчера. Ждем обновлений. Ничего не едим", - написал Егоров.

Матч Кубка России между "Броук Бойз" и "Леон Сатурном" пройдет 11 сентября в Раменском. В сентябре футболисты "Броук Бойз" принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре, после чего появились сообщения об отравлении.

За "Броук Бойз" в играх Кубка России выступает Федор Смолов, в отношении которого 10 сентября было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.