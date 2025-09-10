Фигурист Никита Володин получил гражданство Германии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Нужно думать о российских спортсменах и делать все, чтобы не допускать их перехода в другие сборные. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее пресс-служба Германского союза фигурного катания сообщила, что фигурист Никита Володин получил гражданство Германии. 26-летний фигурист, успешно сдавший экзамен на знание немецкого языка, заявил, что теперь у него есть вторая родина. Володин переехал в Германию в 2022 году, встав в пару с немецкой фигуристкой Минервой Фабьен Хазе.

"Второй родины у человека быть не может, родина одна. А мест, которые ты любишь, сколько угодно. Володин уехал в Германию четыре года назад, сейчас подошел срок получать гражданство. Увидев, что он катается хорошо, может достойно представлять страну, ему быстро дали гражданство, чтобы он выступил на Олимпийских играх, - сказала Тарасова. - А мы должны понимать, что наши спортсмены в любой стране, которую будут представлять, покажут высокие результаты, потому что они профессионально обучены и влюблены в то дело, которым занимаются. Нам о своих спортсменах думать надо. И чтобы они на Олимпийских играх выступили. И делать для них все, чтобы они не уходили, не думали куда-то переходить. И чтобы нас наконец допустили".

Свою карьеру Володин начал в 2014 году в Санкт-Петербурге, в качестве российского фигуриста представлял страну на юношеских Олимпийских играх 2016 года, став бронзовым призером турнира. В 2018 году в паре с Аминой Атахановой он выиграл золото юниорского чемпионата России.