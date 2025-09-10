Инцидент произошел после матча между сборными Кабо-Верде и Камеруна

ТАСС, 10 сентября. Камерунский болельщик бросил во вратаря английского "Манчестер Юнайтед" Андре Онану бутылку после того, как получил от него толчок в грудь. Об этом сообщает портал Ensonhaber.

Инцидент произошел после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Кабо-Верде и Камеруна. Камерунцы проиграли со счетом 0:1, после игры болельщики выбежали на поле.

Онане 29 лет. В составе "Манчестер Юнайтед" он становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2023/24. За сборную Камеруна Онана отыграл 50 матчей, в которых пропустил 39 голов.