Бестемьянова прокомментировала запрет показа российского флага во время отбора на Игры

Соревнования пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские фигуристы не будут думать об отсутствии национальных флагов на трибунах во время отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Ранее в Международном союзе конькобежцев сообщили ТАСС о запрете показа болельщиками российского флага во время отбора.

"Они не будут об этом думать. Не надо навязывать им лишнюю ответственность. Они будут заниматься своим делом. Все сделают хорошо, прославят Родину в том числе", - сказала Бестемьянова.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.