Ранее в Международном союзе конькобежцев сообщили о запрете показа болельщиками российского флага во время отбора на Олимпиаду

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отечественные фигуристы могут ответить на запрет российского флага на отборочном предолимпийском турнире в Пекине своими результатами. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух.

Ранее Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщила ТАСС, что флаги Российской Федерации или Белоруссии (современные или исторические) не должны быть подняты или вывешены ни на одном месте проведения соревнований, ни на любой территории, где проводятся мероприятия, ни в любой другой зоне, контролируемой организатором квалификационных соревнований на зимние Олимпийские игры 2026 года.

"Это просто крайне несправедливо и нечестно по отношению как к спортсменам, так и к болельщикам. Но в других видах спорта на данный момент происходит практически все то же самое. Я уверен, что эту систему мы также можем побеждать своими выдающимися результатами, - сказал Авербух. - Потому что каждый из нас знает, за кого он болеет. И мы должны максимально поддерживать ребят. Повторюсь, ситуация крайне несправедливая и крайне нечестная. Но как нас всегда учили в спорте - чем сложнее, тем мы сильнее".

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.