МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские альпинисты в ближайшее время вылетят в Непал из Дубая для совершения восхождения. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

"Аэропорт в Непале открыт. Сейчас команда ожидает вылета рейса, они в ближайшее время вылетят. На месте их встретят представители посольства", - сказал Пятницин.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. На текущий момент известно о 25 погибших и более 600 получивших увечья. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку, ее принял президент страны. 10 сентября армия Непала объявила о введении комендантского часа, а также объявила о подготовке к переговорам с представителями протестующих по выводу страны из кризиса.