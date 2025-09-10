Соглашение рассчитано до конца сезона

ТАСС, 10 сентября. Полузащитник Эдгар Севикян перешел из венгерского "Ференцвароша" в тольяттинский "Акрон" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Акрона".

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и предусматривает опцию выкупа.

Севикяну 24 года, в прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за московский "Локомотив", за который провел 20 матчей во всех турнирах, отдав 4 результативные передачи. Он перешел в "Ференцварош" в январе 2024 года из "Пари Нижний Новгород". В составе венгерской команды футболист принял участие в 19 матчах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. По ходу карьеры футболист, являющийся воспитанником "Локомотива", также выступал за испанский "Леванте".

В составе сборной Армении Севикян сыграл 18 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

"Акрон" занимает 13-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 6 очков в 7 матчах.